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        Haberler Spor Futbol İspanya Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! - Futbol Haberleri

        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımda süre bulamayan milli futbolcumuz Arda Güler hakkında konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:14
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        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
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        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son üç haftadır forma şansı vermediği Arda Güler hakkında basında çıkan iddiaları yalanladı.

        Ancelotti, Kral Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Real Sociedad'a karşı oynayacakları karşılaşma öncesinde Madrid'in Valdebebas ilçesindeki spor tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

        Carlo Ancelotti, Arda Güler ile ilgili gelen bir soru üzerine, "Şüphesi olan tüm futbolcular benim odama gelebilir. Ben herkesle konuşuyorum. Arda ile de Endrick ile de diğer gençlerle de hep konuşuyorum. Okuduğum kadarıyla bir olay (Güler Olayı) var. Ama bu olay bana ulaşmadı." cevabını verdi.

        Herkes gibi Arda'nın da oynamak istemesinin doğal olduğunu ancak Real Madrid'in "dünyanın en iyi takımı olduğunun ve üst düzey rekabetin unutulmaması" gerektiğini vurgulayan İtalyan teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

        "O da herkes gibi çalışıyor ve oynamak istiyor. Ancak bu bir süreç ve tüm genç futbolcular için geçerli. Bu, geçmişte diğer tüm genç futbolcular için de aynı oldu. Rodrygo da, Vinicius da, Valverde de bundan geçti. Onun da (Arda Güler) dünyanın en iyi takımına en iyi şekilde dahil olması için zamana ihtiyacı var. Burada çok üst düzey futbolcular var. Rekabet çok üst düzeyde. Herkes bunu anlayışla karşılıyor. Bunu anlamayan da anlamalı."

        Arda, Endrick gibi takımdaki genç futbolcularla her gün konuştuğunu, zaman zaman psikolojilerinin değişmesinin normal olduğunu aktaran Ancelotti, "Ben oynadığı zaman futbolcuyu mutlu görmek istiyorum. Oynamak istemeleri normal ve oynamak isteyenler çalışmalı, öğrenmeli. Ama ben onunla (Arda Güler) kısa bir zaman geçiriyorum. Başkalarıyla daha uzun süre birlikte. Ve onların benimle aynı fikirde olup olmadıklarını bilmiyorum. Oynaması, hazır olması, çalışması için benimle aynı görüşteler mi bilmiyorum. Bu iletişim eksikliği." görüşünü savundu.

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