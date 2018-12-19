Anca Pop kimdir? sorusu gündeme bugün ünlü şarkıcının gelen ölüm haberiyle oturdu. Yeni yıl öncesi ailesini ziyaret için yola çıkan Anca Pop'un kız kardeşi, ünlü şarkıcıdan kendisinden haber alamaması üzerine polise haber verdi. Acil durum ekipleri, Anca Pop'un cansız bedeni ve arabasını Tuna Nehri'nde buldu. Polis, kaza hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Anca Pop'un hayatından detaylar haberimizde.

ANCA POP KİMDİR?

Anca Pop 22 Ekim 1984'te Romanya Moldova'da dünyaya geldi. Müzik hayatına 2004 yılında başlayan Romanyalı şarkıcının hayatı, 2008'de Goran Bregovic ile tanışması ve albümü için albnümü için beraber çalışmaları sayesinde değişmişti. Ünlü şarkıcının özellikle Japonya'da büyük bir hayran kitlesi bulunuyordu. Anca Pop'un Super Cool, ANCA POP ve Loco Poco isimli 3 albümü bulunuyor.