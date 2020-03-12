Özkaya, Kömürcü'nün emekli olacağı 3 Nisan'da göreve başlayacak. İdari yargı kökenli olan Özkaya, 2011'de Danıştay üyeliğine seçildi. 2014'te ise Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirildi.

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