Anason; başta eczacılık olmak üzere kozmetik endüstrisi gibi geniş bir kullanım alanına sahip tıbbi bir bitkidir. Yaklaşık yarım metre uzunluğa kadar büyüyebilen bu faydalı bitki neredeyse dünyanın her yerinde yetişebilir. Ana vatanı ise Güney Amerika’dır. Eski çağlarda; bademcik iltihabı tedavisi ve ağız kokusunu gidermek için kullanılırdı. Günümüzde tohumu, bitkisi ve yağının pek çok faydasının olduğu bilimsel araştırmalarla gösterilmiştir. Başta rakı üretimi ve diş macunu yapımı olmak üzere pek çok alanda kullanılmaktadır.

Anasonun İçerdiği Vitamin Ve Mineraller Nelerdir?

Anasonda; C vitamini, B grubu vitaminlerinin çoğu bulur. İçerdiği başlıca mineraller; potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir, sodyum, çinko, bakır, manganez ve selenyum vardır.

Anason Ne İşe Yarar?

Anason eski çağlardan beri nefes almaya yardımcı olduğu, ağrı ve acıları hafiflettiği ve idrar söktürdüğü için yaygın olarak kullanılmıştır. Öte yandan epilepsi nöbetlerinin hafif atlatılmasına, uyku problemlerinin düzene girmesine ve diş yüzeyinin daha parlak-beyaz görünmesine yardımcı olduğu düşünülmektedir. Cilt rahatsızlıklarında (bitlenme, uyuz ve sedef hastalığında) tedavi amaçlı, gıdalarda lezzet-aroma, sabun-krem ve parfümlerde koku verici olarak kullanılır. Bunlar dışında alkol (Türk rakısı-Yunan Uzosu) ve likörlerde de kullanılmaktadır.

Anasonun Faydaları Nelerdir?

Sindirim Sistemine Etkileri: Anason, sindirim problemlerinin tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Kusma, mide bulantısı,ishal, karın ağrısı, gaz sorunu, şişkinlik ve gastrit problemi olan kişilerde hastalığı azaltmaya yardımcı olur. Sindirim problemleri için; 10 gr anasonu ve 10 gr papatyayı 1 bardak suyla kaynatın. Her gün bir çay bardağı kadar içilebilir. Bağırsak kurtlarını dökmek için aç karnına, incirle beraber yenir. Ayrıca, iştah açıcı özelliği de bulunmaktadır.

Anason, sindirim problemlerinin tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Kusma, mide bulantısı,ishal, karın ağrısı, gaz sorunu, şişkinlik ve gastrit problemi olan kişilerde hastalığı azaltmaya yardımcı olur. Sindirim problemleri için; 10 gr anasonu ve 10 gr papatyayı 1 bardak suyla kaynatın. Her gün bir çay bardağı kadar içilebilir. Bağırsak kurtlarını dökmek için aç karnına, incirle beraber yenir. Ayrıca, iştah açıcı özelliği de bulunmaktadır. Anason Ve Hazımsızlık: Bağırsakta oluşan gaza, hazımsızlığa iyi gelir.Hazımsızlık için; 5 gr. anasonu ve 5 gr. bademi karıştırıp dövün. Bir bardak suyun içine ekleyerek için.

Bağırsakta oluşan gaza, hazımsızlığa iyi gelir.Hazımsızlık için; 5 gr. anasonu ve 5 gr. bademi karıştırıp dövün. Bir bardak suyun içine ekleyerek için. Mide Bulantısına İyi Gelir: 1 bardak suya, 1 çorba kaşığı nane, 1 çorba kaşığı anason ve yarım limon suyu eklenerek yemeklerden önce içilebilir.

1 bardak suya, 1 çorba kaşığı nane, 1 çorba kaşığı anason ve yarım limon suyu eklenerek yemeklerden önce içilebilir. Kabızlık Üzerindeki Etkisi: Kabızlık bağırsakların gerektiği gibi çalışmadığı zaman ortaya çıkan bir sindirim problemidir. Anasonun yağını ya da çayını tüketmek bağırsakları rahatlatıp kabızlık sorununun giderilmesine yardımcı olacaktır.

Kabızlık bağırsakların gerektiği gibi çalışmadığı zaman ortaya çıkan bir sindirim problemidir. Anasonun yağını ya da çayını tüketmek bağırsakları rahatlatıp kabızlık sorununun giderilmesine yardımcı olacaktır. İshale Karşı Anason: İshali kesmek için de anason kullanabilirsiniz.5 gr anasonu ve 5 gr nar kabuğunu, bir bardak suda kaynatın ve yemeklerden önce bir çay bardağı için.

İshali kesmek için de anason kullanabilirsiniz.5 gr anasonu ve 5 gr nar kabuğunu, bir bardak suda kaynatın ve yemeklerden önce bir çay bardağı için. Anasonun Afrodizyak Etkisi Vardır: Ezilmiş anason tohumlarının bir bardak su da kaynatılıp tüketilmesi, kişinin cinsel dürtüsünü artırabilir.

Balgam Söktürücü Etkisi: Balgam söktürücü

özelliğe sahiptir. Anason çayının buharı solunduğunda ciğerleri rahatlatır ve sorunun giderilmesine yardımcı olur.

Öksürük Üzerinde Etkisi Vardır: Anason; soğuk algınlığı başlangıçlarında ve hastalık devam ederken çayı içilir ise, hastalığın süresini kısaltır. Vücudun ısısını arttırır,öksürüğü

Anason; soğuk algınlığı başlangıçlarında ve hastalık devam ederken çayı içilir ise, hastalığın süresini kısaltır. Vücudun ısısını arttırır,öksürüğü Uykusuzluğa İyi Gelir: Uyku getirici etkisi sayesinde uyku problemi yaşayan kişilerin rahat uyumalarına yardımcı olur. Uyumadan önce bir fincan suya birkaç damla anason yağı eklenerek tüketilebilir.

Uyku getirici etkisi sayesinde uyku problemi yaşayan kişilerin rahat uyumalarına yardımcı olur. Uyumadan önce bir fincan suya birkaç damla anason yağı eklenerek tüketilebilir. Hıçkırık Üzerinde Etkisi Vardır: Kalp, akciğer, göğüs, safra kesesi, karaciğer hastalıkları nedeniyle cerrahi müdahale görmüş hastalarda, ameliyat sonrası hıçkırık sorunu görülebilir. Anasonun çayını tüketmek hıçkırık probleminin giderilmesine yardımcı olacaktır.

Anasonun Diğer Faydaları Nelerdir?

Kan basıncını kontrol altında tutarak, kalp üzerinde oluşabilecek baskıyı azaltır.

İştahsızlığı ve bulantıyı giderir.

Sakinleştirici etkisi sayesinde sinirleri yatıştırır.

Solunumu kolaylaştırır.Nefes darlığı ve astım tedavisinde etkilidir.

Sinirleri uyuşturduğu için ağrı kesici özelliği vardır.Migren ağrılarını keser.

İdrarı artırır.

Cilt lekelerine karşı etkili çözümlerden biridir

Hem kadınlar hem de erkekler için libido arttırıcı özelliği vardır,

Kadınlarda; adet düzensizliği ve hormonal dengeyi kontrol altına aldığı, anne sütünü artırdığı görülmüştür,

Yapısında bulunan bakır sayesinde kırmızı kan hücrelerin gelişiminde önemli rol oynar,

Antibakteriyel özelliği ile kötü koku ve ağız iltihabı gibi durumlarla savaşır,

Bu sayede enfeksiyonları ve mikropları engellenmektedir. Ayrıca yaraların hızlı iyileşmesini de sağlar.

Anason Nasıl Kullanılmalıdır?

Anason; genellikle tohumları kullanılan, çayı yapılan bir bitkidir. Çayı; nefes darlığı ve öksürüğe iyi gelmektedir. Yemeklerden sonra içilirse gaz sorununa yardımcı olur. Anasonun diğer kullanım alanları:

Et yemeklerine lezzet katar.

Tohumları kaynatıldığı zaman elde edilen su cilt bakımında kullanılabilir.

Anne sütünü artırmak için; 20 gr susama, 500 gram bal ve 10 gr anason karıştırılır. Macun haline getirilir ve günde üç çorba kaşığı yenir.

Ağız kokusu için; 250 gr bal, 5 gr çörekotu, 5 gr anason karıştırılır. Macun haline getirilen karışım her gün bir çorba kaşığı kadar tüketilir.