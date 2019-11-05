Ananas maskesi nedir, 4 farklı ananas maskesi tarifi, evde nasıl yapılır?

Ananasın içerdiği vitamin ve mineraller cildin beslenmesinde ve sağlıklı olmasında etkili olmaktadır. Demir ve kalsiyum, A, B ve C vitaminleri ile ciltteki kolajen miktarında artış sağlamaktadır. Cildin yumuşamasını sağlaması ve kuru ciltler için nemlendirici etkisi ile oldukça etkili bir koruma sağlamaktadır. Ayrıca cilde elastikiyet özelliği vermektedir.

Evde Yapabileceğiniz 4 Farklı Ananas Maskesi Tarifleri

Canlılık Veren Maske Tarifi

4 tatlı kaşığı Hindistan cevizi sütü ve 4 dilim ananası bir kabın içerisinde iyice ezerek karıştırın. Bu karışımı yüzünüze ve boyun kısmınıza uygulayın; 10 dakika sonra ıslak bir bezle silin.

Işıltı Sağlayan Maske Tarifi

1 dilim ananası rendeleyin; 10 damla buğday yağı ve 2 çay kaşığı balı ilave edin ve karıştırın. Temiz olan cilde gözaltlarıyla beraber uygulayın. 15 dakika sonra yıkayın. Haftada 2 defa yapabilirsiniz.

Cildin Yumuşaması İçin Maske Tarifi

3 dilim ananas ile yarım çay bardağı bademi rondodan geçirin ve iyice karışmasını ve ezilmesini sağlayın. Bu karışımı yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekledikten sonra yıkayın. Haftalık olarak uygulamanız gerekir.

Sıkılaştırıcı Maske Tarifi

İki tatlı kaşığı balla, 2 tatlı kaşığı rendelenmiş ananası karıştırın ve cildinize uygulayın. 15 dakika sonra yıkayın. Haftada bir kez uygulamalısınız.