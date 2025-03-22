Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde düzenleme yapıldı

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, Açıköğretim Sistemi ile eğitim veren tüm fakülteler tek çatı altında toplanacak.

Daha önce "İşletme Fakültesi" ve "İktisat Fakültesi" olarak eğitim veren bölümler artık, "Açıköğretim Fakültesi" adı altında faaliyet gösterecek.

REKLAM advertisement1

Yönetim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi, akademik yapılanmanın sadeleştirmesi ve öğrencilere daha bütünleşik eğitim sunulması amaçlanan yeni yapılanma sürecinde öğrencilerin kayıt, ders ve sınav süreçlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.