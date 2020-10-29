Kayıtlar tamamlandığından beri Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri canlı derslerin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Anadolu Üniversitesi AÖF canlı derslerin ne zaman başlayacağı belli oldu. Anadolu Üniversitesi AÖF 2020-2021 Güz Dönemi canlı dersler ne zaman başlayacak? AÖF canlı ders saatleri nedir?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM CANLI DERSLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anadolu Üniversitesi tarafından resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru şöyle:

"Çevrim içi ortamda eş zamanlı gerçekleşecek Canlı Ders etkinlikleri 2 Kasım Pazartesi günü başlıyor.

Anadolum eKampüs'e giriş yapıldıktan sonra sol menüde bulunan Takvim sekmesindeki "Canlı Ders Takvimi" alanında derslerin gün ve saatleri yer almaktadır.

Öğrencilerimiz derslere eş zamanlı olarak katılabilir, katılamadığı derslerin kayıtlarını Anadolum eKampüs’te Canlı Ders Kayıtları bağlantısından izleyebilirler.

https://ekampus.anadolu.edu.tr"

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF CANLI DERS SAATLERİ NE?

Anadolu Üniversitesi AÖF canlı ders saatleri her bölüm ve sınıf için farklı olacak. Öğrenciler "https://ekampus.anadolu.edu.tr" adresinden, kendi öğrenci sayfalarında ders saatlerini öğrenebilecek.