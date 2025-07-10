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        Haberler Gündem Otobüs yangını nedeniyle kapanan İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

        Otobüs yangını nedeniyle kapanan İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otobüs yangını nedeniyle kapanan İstanbul yönünde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 21:53 Güncelleme: 11.07.2025 - 00:12
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        Otobüs yangını nedeniyle kapanan İstanbul istikameti ulaşıma açıldı
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        Giresun'dan İstanbul'a giden D.A.H'nin kullandığı otobüsün motor kısmı, Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek 38 yolcuyu tahliye etti.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, Düzce ve Kaynaşlı'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndürme çalışmaları nedeniyle kapatılan İstanbul yönünde soğutma çalışmalarının ardından otobüsün vinç yardımıyla kaldırılma aşamasına geçildi.

        Bölgede jandarma ve Karayolları ekiplerinin gözetiminde kontrollü sağlanan ulaşımın kısa süre sonra normal seyrine döneceği belirtildi.

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        #Anadolu Otoyolu
        #düzce
        #otobüs yangını
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