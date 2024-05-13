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        Haberler Gündem Güncel Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi İstanbul yönünün bir bölümü ulaşıma kapatıldı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi İstanbul yönünün bir bölümü ulaşıma kapatıldı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminin bir bölümü, İstanbul yönünde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle 17 Mayıs saat 17.00'ye kadar ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 09:56 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:00
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        17 Mayıs'a kadar ulaşıma kapatıldı
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        Anadolu Otoyolu'nda bakım ve onarım çalışması nedeniyle otoyolun bazı noktaları geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.

        Otoyolun Ankara istikameti, Karayolları ekipleri tarafından Üçköprü mevkisinden itibaren dubalarla çevrildi.

        Bölgeye sevk edilen polis ekipleri de saat 09.00 itibarıyla Ankara yönünü ulaşıma kapatarak araçları İstanbul istikametine yönlendirdi.

        İstanbul istikametinden çift yönlü (1 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara) olarak başlayan trafik akışı, Asar Suyu Köprüsü mevkisinden sonra tekrar 2 ayrı istikametten veriliyor.

        Bölgede üstyapı çalışmalarının sona ereceği 17 Mayıs saat 17.00 itibarıyla ulaşımın normal seyrine dönmesi planlanıyor.

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        #ulaşım
        #Anadolu Otoyolu
        #düzce
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