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        Haberler Gündem Anadolu Otoyolu'nda otomobilde çıkan yangın ulaşımı aksattı - Güncel haberler

        Anadolu Otoyolu'nda otomobilde çıkan yangın ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken alev alan otomobil, Ankara yönünde ulaşımda aksamaya neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 22:07 Güncelleme: 02.07.2024 - 22:08
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        Otomobilde çıkan yangın ulaşımı aksattı
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        Otoyolun İzmit geçişi Prof. Dr. Mustafa İnan Viyadüğünde henüz sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi. Otomobilden yükselen alevler, viyadüğün altındaki otluk alana da sıçradı.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince her iki yangın da söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın dolayısıyla Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.

        Bir süre kontrollü sağlanan bölgedeki ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Anadolu Otoyolu
        #kocaeli
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