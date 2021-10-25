Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın dağıtacağı “Anadolu Ödülleri” bu yıl, “Geçmişi Selamlamak” alt başlığı ile 5 ayrı dalda, eserlerinde Anadolu’yu konu alan ve Anadolu’nun kültürel birikimini yansıtan, alanında son yüz yıla damgasını vuran sanatçılara verilecek.
Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın bu yıl ikinci kez dağıtacağı “Anadolu Ödülleri”nin içeriği belli oldu. Ödüller, 2021 yılında “Geçmişi Selamlamak” alt başlığı ile 5 ayrı dalda, eserlerinde Anadolu’yu konu alan ve Anadolu’nun kültürel birikimini yansıtan, alanında son yüz yıla damgasını vuran sanatçılara verilecek. Bu sanatçıların isimleri, Edebiyat, Görsel Sanatlar, Müzik, Sinema ve Mimarlık alanlarında ayrı ayrı oluşturulan seçici kurullar tarafından belirlenecek.
Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Anadolu Ödülleri, bu yıldan itibaren yalnızca kurumları değil kişileri de kapsamına alarak genişliyor. Baksı Kültür Sanat Vakfı, ödülleri dönüşümlü olarak, çiftli yıllarda kurumlara, tekli yıllarda kişilere verecek. Bu çerçevede, 2021 Anadolu Ödülleri, Edebiyat, Görsel Sanatlar, Müzik, Sinema ve Mimarlık olmak üzere beş ayrı dalda geçmişi selamlayacak. Ödüller, üretim sürecinde Anadolu’nun kültürel zenginliğini kucaklayan, ondan ilham alan, yenileyen ve dönüştüren yaratıcılara verilecek.
Anadolu Ödülleri’nin kimlere verileceğini, her dalda, o dalın önde gelen isimlerinden oluşan beş kişilik bir seçici kurul belirleyecek. Ödül alan sanatçıların isimleri Kasım 2021’de açıklanacak. Bu yıl ayrıca her dalda, ödül alan sanatçı adına, genç bir yetenek Baksı Artist Residency programına davet edilecek.
2021Anadolu Ödülleri’nin seçici kurulları şu isimlerden oluşuyor:
Edebiyat alanında Sunay Akın, Beşir Ayvazoğlu, Metin Celal, Doğan Hızlan ve Mario Levi; Görsel Sanatlar alanında Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Dr. İpek Duben, Prof. Dr. Zeynep İnankur, Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu ve Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman; Müzik alanında Cihat Aşkın, Baki Duyarlar, Erdal Erzincan, Evin İlyasoğlu ve Cem Mansur; Sinema alanında Atilla Dorsay, Alin Taşçıyan, Yeşim Ustaoğlu, Prof. Dr. Bülent Vardar ve Derviş Zaim; Mimarlıkalanında Melkan Gürsel, Celal Abdi Güzer, Prof. Dr. Suha Özkan, Kerem Piker ve Prof. Dr. Uğur Tanyeli.
Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın ve Baksı Müzesi’nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, “Bu yola çıkarken amacımız Anadolu’nun kültürel mirasından ve yaratıcılığından beslenen bireysel ve kurumsal projeleri gündeme getirmek, onurlandırmak ve cesaretlendirmekti” diyor ve ekliyor: “Yerel birikimlere, kentsel ve kırsal hafızaya sahip çıkma çabamızın daha ilk yılında benimsendiğini ve desteklendiğini görmek doğrusunu isterseniz bizi de cesaretlendirdi. Anadolu Ödülleri’nin sürdürülebilir bir kültür ortamı için anlamlı katkılar sağlamasını arzu ediyoruz. Bu yüzden bu yıl programa yeni bir boyut daha kattık. Bu kez sanatçıları selamlamak, onların sürekli çabasını, emeğini ve adanmışlığını alkışlamak istedik. 2021 Anadolu Ödülleri, Anadolu’nun birikimini işleyen, yorumlayan ve dönüştüren, dolayısıyla sürdürülebilirliğine katkı sunan isimlere duyduğumuz saygı ve sevginin bir nişanesi olacak."
Anadolu Ödülleri bu yıl geçmişi selamlayacak/anadolu-odulleri-bu-yil-gecmisi-selamlayacak-3231878
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