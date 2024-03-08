Anadolu İzlenimleri Dergisi Basın Ödülü Fevzi Çakır'ın
Anadolu İzlenimleri Dergisi tarafından düzenlenen 'Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ödül Töreni'nde Basın Ödülü sahibini buldu. Başarılı yayıncılık nedeniyle basın ödülüne Habertürk adına Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır layık görüldü
Anadolu İzlenimleri Dergisi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ödül Töreni'nde Basın Ödülü sahibini buldu.
Başarılı yayıncılık nedeniyle basın ödülüne Habertürk adına Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır layık görüldü.
Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın ödülünü, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'dan Habertürk Ankara Müdürü Aykut Türel aldı.