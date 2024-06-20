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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes, Will Clyburn'e veda etti - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Will Clyburn'e veda etti

        Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, ABD'li forvet Will Clyburn ile yollarını ayırdığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:14 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:14
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        Anadolu Efes, Will Clyburn'e veda etti
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        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu başında takımımıza katılan Will Clyburn ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Takımımızda iki yıl görev yapan Will Clyburn, Anadolu Efes forması ile bir Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Will Clyburn’e takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

        34 yaşındaki tecrübeli basketbolcu, daha önce Ratiopharm Ulm, Hapoel Unet Holon, Darüşşafaka ve CSKA Moskova'da da forma giymişti.

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