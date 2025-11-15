Anadolu Efes'te Shane Larkin 8 hafta yok!
Anadolu Efes'in Bayern Münih ile oynadığı maçta kasığından sakatlanan Shane Larkin'in en 8 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.
Giriş: 15.11.2025 - 20:54 Güncelleme: 15.11.2025 - 20:55
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 8 hafta forma giyemeyecek.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, EuroLeague'in 11. haftasında Bayern Münih ile oynanan maçta sol kasık bölgesinden sakatlanan ve tendon yaralanması tespit edilen 33 yaşındaki basketbolcunun yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
