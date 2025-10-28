Papagiannis ameliyat oldu
Anadolu Efes Kulübü, Panathinaikos AKTOR karşılaşmasında sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis'in ameliyat edildiğini duyurdu.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Panathinaikos AKTOR karşılaşmasında sol diz ön çapraz bağında yaralanma meydana gelen Georgios Papagiannis, bugün ameliyat oldu. Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti." ifadeleri kullanıldı.
Papagiannis, bu sezon lacivert-beyazlılarda 7 maçta forma giydi.