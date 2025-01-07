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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes'te Luca Banchi dönemi! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'te Luca Banchi dönemi!

        Anadolu Efes, başantrenör Tomislav Mijatovic'le yollarını ayırırken, yerine İtalyan çalıştırıcı Luca Banchi'nin başantrenörlük görevine getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 21:57 Güncelleme: 07.01.2025 - 21:57
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        Anadolu Efes'te Luca Banchi dönemi!
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        THY EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi'nde üst üste mağlubiyetler yaşayan Anadolu Efes'te başantrenör Tomislav Mijatovic'in görevine son verildi. Lacivert-beyazlı kulüpte Mijatovic'ten boşalan başantrenörlük görevine ise İtalyan çalıştırıcı Luca Banchi getirildi.

        Tomislav Mijatovic'in ise görevine yardımcı antrenör olarak devam edeceği açıklandı.

        Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan ve Letonya Milli Takımı'nın da başantrenörü olan Luca Banchi ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık! 15 yıldır ailemizin bir parçası olan Tomislav Mijatović ise Yardımcı Antrenörümüz olarak kulübümüzde yer almayı sürdürecek."

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