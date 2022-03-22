2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 30. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:00'de İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlıyor. Ekibimiz, sahasında yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor.

ANADOLU EFES REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Real Madrid maçı karşılaşması bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

ANADOLU EFES REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?