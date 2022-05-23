Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı bu akşam mı, hangi gün?

2021-2022 sezonu basketbol ING Basketbol Ligi play-off çeyrek final 3. maçında Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka, Galatasaray NEF'in rakibi olmak için son kez kozlarını paylaşıyor. İşte zorlu mücadele ile ilgili ayrıntılar...

ANADOLU EFES PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı karşılaşması yarın akşam saat 19:00'da başlayacak.

ANADOLU EFES PINAR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Pınar Karşıyaka karşılaşması Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.