Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        38
        Fenerbahçe
        FB
        32
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        26
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Göztepe
        GÖZ
        24
        Rams Başakşehir
        İBFK
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        19
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        18
        Trabzonspor
        TS
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        8
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Panathinaikos'u konuk edecek! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Panathinaikos'u konuk edecek!

        THY EuroLeague'in 15. haftasında Anadolu Efes, 13 Aralık Cuma (yarın) Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 10:50 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes, Panathinaikos'u konuk edecek!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlayacak.

        İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

        Anadolu Efes, oynadığı 14 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

        Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ise 8 galibiyet, 6 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Bu belirtileri görmezden gelmeyin!
        Bu belirtileri görmezden gelmeyin!
        16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama!
        16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Balyozla duvarı yıkıp komşunun eşyalarını çalmıştı!
        Balyozla duvarı yıkıp komşunun eşyalarını çalmıştı!
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        FBI Direktörü Trump göreve başlamadan istifa kararı aldı
        FBI Direktörü Trump göreve başlamadan istifa kararı aldı
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı
        Habertürk Anasayfa