Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında!

Euroleague'in 4. haftasında Anadolu Efes, yarın Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.

REKLAM advertisement1

Anadolu Efes, ilk haftada İsrail'in Maccabi Rapyd takımını 85-78 yenerek Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Lacivert-beyazlılar, sonraki iki maçta İsrail temsilcisi Hapoel IBI'ye 87-81 ve Sırbistan ekibi Partizan'a 93-87 yenildi.

Olympiakos ise ligde 2 galibiyet, bir mağlubiyet yaşadı. İspanya'nın Baskonia takımını 102-96 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai Basketbol'u 86-67 yenen Olympiakos, bir diğer İspanya temsilcisi Real Madrid'e 89-77 mağlup oldu.

İlk 3 hafta sonunda Olympiakos 4'üncü, Anadolu Efes 14'üncü sırada yer aldı.

İKİ TAKIM ARASINDA AVRUPA LİGİ'NDEKİ 52. MAÇ Anadolu Efes, Olympiakos ile Avrupa Ligi'nde 52. kez karşı karşıya gelecek. REKLAM Ekim 2001'den itibaren iki takım arasında oynanan 51 maçta lacivert-beyazlılar 26, Yunanistan ekibi ise 25 kez galip geldi. Taraflar arasındaki son maçta kazanan takım, 92-89'luk skorla Olympiakos oldu.