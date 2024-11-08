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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes - Monaco: 69-81 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes - Monaco: 69-81 (MAÇ SONUCU)

        Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 8. haftasında ağırladığı Monaco'ya 81-69 mağlup oldu. Son periyoda 7 sayı önde giren lacivert-beyazlılar, üstünlüğünü koruyamadı ve bu sezonki 4. mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 22:09 Güncelleme: 08.11.2024 - 22:09
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        Anadolu Efes, son periyotta yıkıldı
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        Anadolu Efes, EuroLeague 8'inci hafta karşılaşmasında Monaco'yu konuk etti. Çekişmeli geçen mücadeleyi Monaco 69-81'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi 15 sayıyla Papagiannis oldu. Anadolu Efes'te ise Poirier 14 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

        Anadolu Efes, EuroLeague'in 9'uncu haftasında deplasmanda Baskonia'ya konuk olacak. Monaco ise evinde Kızılyıldız ile karşılaşacak.

        SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

        HAKEMLER: Ilija Belosevic, Carmelo Paternico, Nick Van Den Broeck

        ANADOLU EFES: Nwora 8, Thompson 8, Poirier 14, Ercan Osmani 11, Bryant 5, Beaubois 8, Smits 10, Oturu 2, Willis 3, Doğuş Özdemiroğlu, Hollatz, Johnson Jr

        MONACO: James 12, Diallo 9, Blossomgame 6, Motiejunas 8, Loyd 14, Papagiannis 15, Okobo 6, Strazel 5, Brown 4, Furkan Korkmaz 2, Tarpey, Jaiteh

        1'İNCİ PERİYOT: 23-22

        DEVRE: 41-36

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-52

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