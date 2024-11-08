Anadolu Efes - Monaco: 69-81 (MAÇ SONUCU)

Anadolu Efes, EuroLeague 8'inci hafta karşılaşmasında Monaco'yu konuk etti. Çekişmeli geçen mücadeleyi Monaco 69-81'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi 15 sayıyla Papagiannis oldu. Anadolu Efes'te ise Poirier 14 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 9'uncu haftasında deplasmanda Baskonia'ya konuk olacak. Monaco ise evinde Kızılyıldız ile karşılaşacak.

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SALON: Basketbol Gelişim Merkezi HAKEMLER: Ilija Belosevic, Carmelo Paternico, Nick Van Den Broeck ANADOLU EFES: Nwora 8, Thompson 8, Poirier 14, Ercan Osmani 11, Bryant 5, Beaubois 8, Smits 10, Oturu 2, Willis 3, Doğuş Özdemiroğlu, Hollatz, Johnson Jr MONACO: James 12, Diallo 9, Blossomgame 6, Motiejunas 8, Loyd 14, Papagiannis 15, Okobo 6, Strazel 5, Brown 4, Furkan Korkmaz 2, Tarpey, Jaiteh 1'İNCİ PERİYOT: 23-22 DEVRE: 41-36 3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-52