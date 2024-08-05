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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Jordan Nwora'yı renklerine bağladı. - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Jordan Nwora'yı renklerine bağladı.

        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, NBA'de son olarak Toronto Raptors forması giyen Nijeryalı kısa forvet Jordan Nwora'yı transfer ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:29 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:29
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        A.Efes'e NBA patentli forvet!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Anadolu Efes, kadrosuna NBA patentli bir ekleme yaptı. Lacivert-beyazlılar, 2.06 boyundaki Nijeryalı kısa forvet Jordan Nwora'yı kadrosuna kattı.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Jordan Nwora, NBA kariyerinde Toronto Raptors, Indiana Pacers ve Milwaukee Bucks formaları giymişti.

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