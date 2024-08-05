Anadolu Efes, Jordan Nwora'yı renklerine bağladı.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, NBA'de son olarak Toronto Raptors forması giyen Nijeryalı kısa forvet Jordan Nwora'yı transfer ettiğini duyurdu.
Giriş: 05.08.2024 - 14:29 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:29
Transfer çalışmalarını sürdüren Anadolu Efes, kadrosuna NBA patentli bir ekleme yaptı. Lacivert-beyazlılar, 2.06 boyundaki Nijeryalı kısa forvet Jordan Nwora'yı kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Jordan Nwora, NBA kariyerinde Toronto Raptors, Indiana Pacers ve Milwaukee Bucks formaları giymişti.
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