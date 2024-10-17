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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes'in rakibi Olympiakos - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'in rakibi Olympiakos

        THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 4. hafta maçında 18 Ekim Cuma günü (yarın) Yunanistan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:31 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:31
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        Anadolu Efes'in rakibi Olympiakos
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        Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 4. haftasında 18 Ekim Cuma günü (yarın) Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

        Çift maç haftasında çıktığı ilk mücadelede İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 93-91 mağlup olan Anadolu Efes, ikinci karşılaşmada Olympiakos'a üstünlük kurmaya çalışacak.

        Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Olympiakos ise yaptığı 3 müsabakanın 2'sini kazanırken, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı.

        AVRUPA'DA 840. RANDEVU

        Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 840. karşılaşmasını oynayacak.

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        Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 839 maçta 473 galibiyet elde etti, 366 yenilgi yaşadı.

        Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de ise 592. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 591 mücadelenin 316'sını kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı.

        İKİ TAKIM, EUROLEAGUE'DE 50. KEZ RAKİP

        Anadolu Efes ile Olympiakos, THY EuroLeague'de 50. kez rakip olacak.

        İki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana organizasyonda oynanan 49 maçın 25'ini lacivert-beyazlılar, 24'ünü ise Yunanistan temsilcisi kazandı.

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