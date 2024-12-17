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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes'in konuğu Kızılyıldız - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'in konuğu Kızılyıldız

        THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 16. hafta maçında 18 Aralık Çarşamba günü (yarın) Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 10:24 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:24
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        Anadolu Efes'in konuğu Kızılyıldız
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        Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 16. haftasında 18 Aralık Çarşamba günü (yarın) Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

        Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

        Bu sezon organizasyondaki 15 maçın 8'ini kazanan ve 7'sinden yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes, haftaya 9. sırada girdi.

        Lacivert-beyazlılarla aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısı bulunan Kızılyıldız ise 8. basamakta yer aldı.

        İKİ TAKIM 21. KEZ KARŞILAŞACAK

        Anadolu Efes ile Kızılyıldız, Avrupa kupalarında 21. kez rakip olacak.

        İki takım arasında oynanan 20 maçın 13'ünü lacivert-beyazlılar, 7'sini Sırbistan ekibi kazandı.

        THY EuroLeague'de yapılan 16 müsabakada Anadolu Efes'in Kızılyıldız'a galibiyetlerde 11-5 üstünlüğü bulunuyor. FIBA organizasyonlarında oynanan 4 mücadelede ise takımlar 2'şer galibiyet aldı.

        AVRUPA'DA 852. RANDEVU

        Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 852. maçını oynayacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 851 karşılaşmada 480 galibiyet elde ederken, 371 yenilgi yaşadı.

        Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de 604. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague'deki 603 maçın 323'ünü kazandı, 280'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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