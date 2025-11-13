Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Bayern Münih maçına hazır - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Bayern Münih maçına hazır

        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 11. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yarın Antalya'da yapacağı karşılaşma öncesi son antrenmanını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 20:01 Güncelleme: 13.11.2025 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes, Bayern Münih maçına hazır!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Euroleague'in 11. haftasında Anadolu Efes, Alman ekibi Bayern Münih ile Antalya'da karşılaşacağı maç öncesi son antrenmanını yaptı.

        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanı, başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde gerçekleştirildi.

        Oyunculardan Antalyalı Erkan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü şehirde önemli bir organizasyonda oynayacağı için mutlu olduğunu söyledi.

        "ZORLU BİR MAÇ, KAZANMAK İSTİYORUZ"

        Antalya'da Avrupa Ligi'nin oynanmasının önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Bizim en büyük destekçimiz Corendon. Corendon yıllardır her başarımızda bizimle beraberler. Onların sayesinde buraya geldik. Antalya'da bu tarihi ana tanıklık etmek güzel oldu. Güzel bir organizasyon için buradayız. Zorlu bir maç, kazanmak istiyoruz. Her gün daha da iyiye gitmek istiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Bayern Münih maçı için hazırlıklarımızı yaptık." diye konuştu.

        Karşılaşma için biletlerin 20 saat içinde tükendiğini hatırlatarak, Antalyalılara teşekkür eden Yılmaz, güzel atmosferde galibiyetle İstanbul'a dönmek istediklerini sözlerine ekledi.

        Corendon Turizm Grubu'nun ev sahipliğini yaptığı, Basketbol Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma, Antalya Spor Salonu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Bakanlık devreye girdi
        Bakanlık devreye girdi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Acı ve gözyaşı! Anne ve oğluna veda!
        Acı ve gözyaşı! Anne ve oğluna veda!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Habertürk Anasayfa