Anadolu Efes: 102 - Mersin Spor: 83 | MAÇ SONUCU

Basketbol Süper Ligi’nin 21’nci haftasının kapanış maçında Anadolu Efes, Mersin Spor’u ağırladığı maçtan 102-83 galip ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyodu 22-19 önde kapatan ev sahibi ekip, özellikle Shane Larkin’in etkili oyunuyla soyunma odasına 48-38 önde gitti. Maçın ikinci yarısında Nwora ve Ercan Osmani’nin de skorer oyunuyla farkı açan ve 3’üncü periyodu da 73-57 önde kapatan Anadolu Efes maçtan da 102-83 galip ayrıldı.

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Jordan Nwora'nın 20 sayıyla maçın en skoreri olduğu karşılaşma sonrası, ligde 16’ncı galibiyetini elde eden Anadolu Efes puan cetvelinde 2’nci sıradaki yerini korudu.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi REKLAM HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Batuhan Söylemezoğlu ANADOLU EFES: Nwora 20, Dozier 8, Ercan Osmani 13, Oturu 11, Rıdvan Öncel 5, Poirier 12, Bryant 2, Larkin 15, Willis 9, Erkan Yılmaz 3, Doğuş Özdemiroğlu 4 MERSİN SPOR: Pineiro 14, Cobbs 7, Cruz 15, Olaseni 8, Emre Tanışan 5, Canberk Kuş 6, Efianayi 15, Kartal Özmızrak 3, Magnay 10 1’İNCİ PERİYOT: 22-19 DEVRE: 48-38 3’ÜNCÜ PERİYOT: 73-57