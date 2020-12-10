Antalya'da, 12 yıl önce genel sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan tarafından kurulan, 'Anadolu Ateşi'nin gösterilerini yaptığı, Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'ndeki 5 bin kişilik 'Aspendos Arena', Serik Belediyesi tarafından geçen günlerde mühürlendi. Mustafa Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden mühürlenme işlemiyle ilgili fotoğraf paylaştı. Paylaşımında "Gördüğünüz yazı Aspendos Arena'nın Serik Belediyesi tarafından mühürlendiğinin resmidir" diyen Erdoğan, mühürleme işlemine tepki gösterdi. Erdoğan, mesajında, "102 ülkede 5 binden fazla gösteri ile Yeni Zelanda'dan Meksika'ya, Şili'ye, Bahreyn'den Sibirya'ya 45 milyondan fazla dünya izleyicisine kültürümüzü ve memleketimizi tanıtmanın hediyesidir. Aspendos Arena sahnesinde her yıl yüz binlerce turiste kültürümüzü sergilemenin ödülüdür. Dün Ankara Sanat Tiyatrosu, bugün bizim tiyatromuz, tarih bunları unutmayacak. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.
'Aspendos Arena'nın mühürlenmesiyle ilgili bilgi veren Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, söz konusu yerle ilgili Mustafa Erdoğan'ın mülk sahibiyle uzun zamandan beri problemi olduğunu belirterek, bu durumun mahkemeye intikal ettiğini söyledi. Buranın devam etmesi noktasında mülk sahibine ricacı olduklarını da söyleyen Başkan Aputkan, "Ama öyle bir hale gelmiş ki aralarındaki ilişki anlaşmalarının mümkün olmadığı ve mahkeme neticesinde yani mahkemeye vermiş ve yıllardır devam eden bir mahkeme var. Buranın kapatılmasıyla ilgili belediye olarak kendiliğimizden gitmedik. Bir mahkeme kararını uyguluyoruz. Belediye görevlileri mahkemenin verdiği kararı uyguladı. Dolayısıyla muhatabı biz değiliz, belediye değil. Belediye görevlileri mahkeme kararını uyguluyor. Dolayısıyla mahkemenin verdiği kararla ilgili varsa bir sıkıntıları mahkemeyle ilgili açıklama yapacaklar, belediyeyle ilgili değil. Dolayısıyla olay tamamen mahkeme kararının uygulanmasıdır" diye konuştu.
Yaşanan sürecin ardından 'Anadolu Ateşi' vekili avukat İlkser Akbulut, bugün yazılı açıklama yaptı. 'Anadolu Ateşi'nin Türkiye'de ve tüm dünyada Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçiliğini yaptığı, kültüre ve sanata eşsiz katkılar verdiği, tüm dünya seyircileri tarafından da ayakta alkışlandığı belirtilen açıklamada, "Bugüne dek yüzlerce ülkede, milyonlarca yerli yabancı seyirciye ulaşan, dünya sahnelerinde başarılı temsiller yapan Anadolu Ateşi, yerelde pek çok sıkıntı ile boğuşmakta olup; nihai olarak Antalya, Belkıs'ta bulunan ve dünyanın en büyük sahnesine sahip olan Anadolu Ateşi'nin tiyatrosu, Aspendos Arena, trajikomik bir biçimde, bu kez sahnesinden mühürlenmiştir. Kamuoyunca bilinmelidir ki bu sadece Anadolu Ateşi'ne değil, kültüre sanata, Antalya turizmine ve bölge halkının ekonomisine karşı bir eylemdir. Belirtmek isteriz ki bu hususta ilk derece mahkemesince henüz verilmiş olan karar, daha yeni istinaf edilmiş olup, kesinleşmemiştir. Bu nedenle, belirttiğimiz tüm hassasiyetler gözetilerek, yüksek yargının vereceği karar ve o kararın da kesinleşmesi beklenmelidir. Türk halkının sağduyusuna, kültürel ve sanatsal tüm değerlerine olduğu gibi, Türk yargısına ve hakimlerine de inancımız sonsuzdur. Nihai olarak, doğru karar verilecek ve adalet er geç tecelli edecektir" denildi.
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