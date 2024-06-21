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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Anadolu Ateşi 25. Yıl Özel Gösterisi AKM'de

        Anadolu Ateşi 25. Yıl Özel Gösterisi AKM'de

        Atatürk Kültür Merkezi'nde, 24-30 Haziran haftasında Anadolu Ateşi 25. Yıl Özel Gösterisi ve Levent Yüksel'in 30. Yıl Senfonik Konseri'nin de aralarında olduğu birbirinde keyifli etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 00:48 Güncelleme: 21.06.2024 - 00:48
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        Anadolu Ateşi AKM'de
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        LEVENT YÜKSEL- 30. YIL SENFONİK KONSER

        27 HAZİRAN- 20.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

        1993 yılında hepimizin hayatına dokunan ‘Med Cezir’ albümü ile solistlik kariyerine zirvede başlayan Levent Yüksel, 30. yıl dönümü için senfonik bir şölen ile AKM Türk Telekom Opera Salonunda 27 Haziran saat 20:00’de hayranlarının karşısına çıkacak. Levent Yüksel, 30. Yıl Senfonik Konserinde tüm albümlerinden özenle seçilmiş, en sevilen şarkılarını senfonik orkestra eşliğinde seslendirecek.

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        ANADOLU ATEŞİ 25.YIL GÖSTERİSİ

        29 HAZİRAN- 21.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

        Türkiye'nin önde gelen ve dünya çapında tanınan dans topluluğu Anadolu Ateşi’nin 25. yıl özel gösterisi, 29 Haziran saat 21.00’de Türk Telekom Opera Salonunda sanatın, müziğin ve dansın kusursuz bir uyum içinde buluştuğu bir sahne sunacak. 1999 yılında Mustafa Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan Anadolu Ateşi, bugüne kadar 109 ülkede gerçekleştirdiği 8500'den fazla gösteriyle dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi kazandı. 25 yıl boyunca 50 milyon kişiye dokunarak, dansın evrensel dilini yücelten Anadolu Ateşi, büyük bir mirasın taşıyıcısı olarak adından söz ettiriyor.

        BURAK KUT SENFONİK

        30 HAZİRAN- 20.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

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        Burak Kut, 30. sanat yılını senfonik konserle kutluyor. Konser, 30 Haziran Pazar akşamı saat 20.00'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda gerçekleşecek. Bu özel gecede Burak Kut, kariyerinin en sevilen şarkılarını seslendirecek.

        ZAFER MÜJDESİ- ELDENİZ BABAYEV

        27 HAZİRAN- 5 TEMMUZ 2024- AKM GALERİ

        Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 105., Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. ve Haydar Aliyev’in doğumunun 100. yılına özel olarak düzenlenen ressam Eldeniz Babayev'in ‘Zafer Müjdesi’ sergisi, 27 Haziran–05 Temmuz 2024 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Galeri'de sanatseverlerle buluşacak. Sergide Babayev'in sanatının farklı dönemlerini yansıtan yetmiş kadar boya ve grafik eseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Portre, natürmort, günlük hayat ve tarihi konuları işleyen bu eserler arasında, Azerbaycan’ın Zafer Savaşı’nda kazandığı başarılar, Azerbaycan-Türkiye dostluğunu anlatan çalışmalar, halkın günlük yaşantısını, örf ve adetlerini tanıtan resimler yer alacak. Sergide ayrıca Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portreleri ile Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşmasında önemli rol oynamış Türk ve Azeri paşalarının portreleri de bulunacak. İstiklal ve özgürlük düşünceleriyle tanınan Azerbaycan ve Türkiye şairlerinin grafik portreleri de sergide görülebilecek.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Anadolu Ateşi
        #levent yüksel
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