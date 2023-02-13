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Ana Beatriz Correa depremi anlattı: "Burada olmam gerek"

Misicom Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru'da forma giyen Brezilyalı voleybolcu Ana Beatriz Correa, deprem sonrası yaşananları anlattı

Giriş: 13.02.2023 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
Ana Beatriz Correa depremi anlattı:
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem, ülkemizde 10 ilde büyük yıkımlara sebebiyet verdi. Mislicom Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru'da forma giyen Brezilyalı voleybolcu Ana Beatriz Correa açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki yardım çalışmalarına destek veren ve Beşiktaşlı Josef de Souza ile afet bölgesine giden voleybolcu çarpıcı ifadeler kullandı.

"BURADA OLMAM GEREK"

Türkiye'de kalmasıyla ilgili gelen soruya cevap veren ünlü voleybolcu, "Ailemi, sevdiğim insanları görmek için sabırsızlanıyorum ama herkes burada bulunma amacımı anlıyor. Depremin olduğu gün neden bunu yaşadığıma dair cevaplar bulmaya çalıştım ama burada olmam gerektiğini anladım" dedi.

Ana Beatriz Correa son olarak şu ifadeleri kullandı: "Bazen elimizden gelenin en iyisini nasıl yapacağımızı tam olarak bilmesek bile, asıl niyetin yardım etmeye devam etmek olduğunu biliyoruz."

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