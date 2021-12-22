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Amy Pascal: Tom Holland ile Zendaya'ya aşık olmamalarını söyledim

'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un (Spider Man: No Way Home) yapımcısı Amy Pascal, başroldeki Tom Hollan ile Zendaya hakkında ilginç bir itirafta bulundu. Pascal, ikiliye çekimlerin aksamaması için birbirlerine aşık olmamalarını söylediğini ancak bu uyarısının dikkate alınmadığını açıkladı

22.12.2021 - 10:11 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 'Örümcek Adam' serisinin yapımcısı Amy Pascal, çekimler başlamadan önce başrolde oynayan Tom Holland ile Zendaya'ya bazı uyarılarda bulunduğunu açıkladı.

  • Pascal, ikiliye çekimlerin olumsuz yönde etkilenmemesi için gerçek hayatta sevgili olmamaları gerektiğini açıkça söylediğini ifade etti.

  • "AŞK DEĞİL, İŞ İÇİN BİR ARADASINIZ' DEDİM"

    New York Times'ın haberine göre; Amy Pascal, film için seçildiklerinde Holland ve Zendaya'yı ayrı olarak bir kenara çekip, "Filmdeki aşkı gerçek hayata taşımayın. Aşk için değil, iş için bir aradasınız." dediğini söyledi.

  • ONLAR DA YAPIMCIYI DİNLEMEMİŞTİ

    Pascal, bir önceki 'Örümcek Adam' serisinde süper kahramanı canlandıran Andrew Garfield ile Emma Stone'a da aynı uyarıda bulunduğunu belirtti. Ancak ne onlar ne de Holland ile Zendaya yapımcıyı dinlemeyerek gerçek hayatta da birbirine aşık oldu.

  • "BENİ GÖRMEZDEN GELDİLER"

    Ünlü yapımcı, "Film çekimleri sırasında senaryo gereği yaşanan aşkın gerçek hayata taşınmasının işi etkileyeceğini düşünüyordum. Uyarımın nedeni bu düşüncemdi. Ama hepsi beni görmezden gelip, filmdeki sevgili rollerinden sonra gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladılar." dedi.

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