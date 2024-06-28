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        Haberler BBC Dünya Amsterdam ‘turizm kirliliğiyle’ mücadele için hangi önlemleri alıyor?

        Amsterdam ‘turizm kirliliğiyle’ mücadele için hangi önlemleri alıyor?

        Yılda ortalama 20 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Hollanda'nın başkenti Amsterdam, "Turizm kirliliği" ile mücadele amacıyla kente gelen yolcu gemisi ve kanalları ziyaret eden turistik tekne sayısını yarı yarıya azaltacak.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 28.06.2024 - 13:50 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:50
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        Amsterdam 'turizm kirliliğiyle' mücadele için hangi önlemleri alıyor?
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        Yılda ortalama 20 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Hollanda’nın başkenti Amsterdam, “Turizm kirliliği” ile mücadele amacıyla kente gelen yolcu gemisi ve kanalları ziyaret eden turistik tekne sayısını yarı yarıya azaltacak.

        Merkez Tren İstasyonu yakınındaki kruvaziyer Yolcu Terminali’ne (PTA), yılda en fazla 100 geminin yanaşmasına izin verilecek. Şu anda terminale gelen yıllık yolcu gemisi sayısı 190 civarında.

        Amsterdam'a yanaşmasına izin verilmeyen yolcu gemileri Rotterdam'a yönlendirilecek.

        Karar, 2026 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak.

        Amsterdam Belediye Meclisi, plan kapsamında kanalları ziyaret eden turistik tekne sayısını yarı yarıya azaltmayı da kararlaştırdı.

        Kent yönetiminin bir süre önce aldığı karar çerçevesinde, 2028 yılından itibaren Amsterdam’daki kanallara en fazla bin 150 teknenin girişine izin verilecek.

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        Resmi rakamlara göre, 2011 yılında 1327 olan kanalları ziyaret eden turistik tekne sayısı, 2023'te 2125'e yükseldi.

        Amsterdam Belediyesi, herhangi bir kısıtlama getirilmediği takdirde bu sayının artmaya devam edeceğini belirterek, turistik tekne sayısını azaltmaya karar verdi.

        Ayrıca bu teknelerin çevreyi kirletmeyen ve sadece sürdürülebilir araçlardan oluşması koşulu getirildi.

        Kanalları ziyaret eden turistik tekneler, yıllık yaklaşık 542 bin yolcu taşıyor. Yeni önlem nedeniyle kente teknelerle 271 bin daha az kişi gelecek.

        Yolcu gemilerinin sayısının azaltılması sonucu, Amsterdam’a gelen turist sayısının ne kadar azalacağına ilişkin ise bir veri açıklanmadı.

        Yen önlemler sonucu müzeler, yiyecek içecek sektörü ve diğer esnafın belirli oranda gelir kaybı yaşayacağı belirtiliyor.

        Turist sayısının azaltılmasının mali sonuçları araştırılacak

        Amsterdam Belediyesi, kente gelen turist sayısının azaltılmasının mali sonuçlarını araştırarak, buna ilişkin bir plan hazırlayacak.

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        Amsterdam Belediyesi, Kruvaziyer Yolcu Terminali’nin de 2035 yılına kadar şehir merkezinin dışına taşınmasını da hedefliyor.

        Yeni yolcu terminalinin, Amsterdam’ın batısındaki liman bölgesinde kurulması planlanıyor.

        Amsterdam Belediyesi, “Dengeli Turizm Yönetmeliği” kapsamında, kentte yeni otel açılmasına izin vermeme ve yatak sayısını sınırlama kararı almıştı.

        Belediye, kentin dokusuna zarar verdiği gerekçesiyle tur otobüslerinin şehir merkezine girişine de izin vermiyor.

        Belediye yönetimi, Sakinlerin yaşam kalitesi ile temiz ve sürdürülebilir bir şehir için bu önlemlerinin zorunlu olduğunu vurguluyor.

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        #amsterdam
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