Hayatı film oluyor

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Henüz dört yaşındayken sağ bacağını kaybeden Barış Telli, hayallerini altüst eden engelin kendisine 'engel' olmasına izin vermedi.

Başta ailesi olmak üzere öğretmenlerinin desteği ve içinde barındırdığı azmiyle sadece yürümeyi başarmadı, yıllar içinde atletizmden tenise sporun pek çok dalında Türkiye rekorları kırdı, uluslararası madalyalar kazandı, yetinmedi… Yılmadan çalıştı, ısrarla yaptığı başvurularıyla yönetmeliklerin değişmesini sağladı ve ülkemizin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni oldu.

Hem forma giydiği kulüplerde hem Ampüte Futbol Milli Takımında sayısız şampiyonluklar, üst üste gol krallıkları, yılın sporcusu unvanlarını kazanan Barış Telli'nin Japonya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir tarafında belgeselleri yapıldı. Telli, UEFA tarafından 'Adil Oyun Elçisi' (Equal Game) seçildi.

Barış Telli, hayatının filme çekilmesi hakkında şunları söyledi; "Ulaşabildiğim her insana imkansızın olmadığını göstermek istiyorum. Hayatım boyunca pek çok zorluk yaşadım ama tüm bu zorluklar karşısında bile hayallerimin ve hedeflerimin peşinden koşmayı asla bırakmadım. Hedeflerimden bir tanesi de ulaşabildiğim her insana ‘imkansız’ diye bir şeyin olmadığını gösterip inandıkları yolda bütün engellere rağmen mücadele etmeyi bırakmamalarını hatırlatmak olmuştur. Bugün bunu gerçekleştirmek için bir adım atıyoruz. Çok mutlu ve heyecanlıyım. İzleyen herkesin benimle birlikte aynı hisleri yaşayacağından eminim" dedi.

Yapımcı Hünkar Doğan ise 'Hayatla Barış', 4 Story yapım şirketi olarak ilk filmimiz. Gökhan Oskay, Barış Kenan Özkan ve İbrahim Halil Turan ile dört ortağız; sinema sektöründe kalıcı, iz bırakan işler yapmak hedefindeyiz. Barış Telli’nin başarılarını yakından takip ediyor, diğer ampüte sporcularımız gibi onun da başarılarıyla gurur duyuyorduk. Karşısına çıkan hiçbir engelin onu hayallerinden vazgeçirmesine izin vermeyen, çok azimli, çok çalışkan, kendine inanan bir sporcu, örnek alınması gereken birisi… Bu projede engellilerin topluma olan bakışı, toplumun da engellilere olan bakışını değiştirecek içeriğe sahip mesajlar yer almakta. Barış’ın karakteri hem onların içlerindeki gücü bulmaları için ilham verecek hem de toplumumuzun diğer bireylerine, özellikle gelecek kaygısı taşıyan yeni nesle, hatta yetişkinlere kendilerini sorgulamaları, vazgeçmemeleri için örnek teşkil edecek. Çünkü Barış; engelinden, yaşadığı fiziksel ve duygusal acılardan, ekonomik sıkıntılardan yılmadı, eve kapanmadı. Kendini yeniden yarattı ve bunu içindeki güce inanarak başardı. Bu muhteşem özveriyi sinema sanatıyla anlatmak, yediden yetmişe tüm topluma örnek olacak bu hikayeyi ölümsüz kılmak, şirket olarak bizim kurumsal kimliğimizin de yansıması olacak. Çok heyecanlıyız" dedi.