Dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, Dünya şampiyonu olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı onuruna özel bir gece düzenledi. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen geceye; Bitexen Yönetim Kurulu Murahas Üyesi Musa Tahsin Doğan, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ve Ampute Futbol Milli Takım teknik heyeti ile oyuncuları katıldı.
Millilerin gelecekte daha büyük başarılar yakalayacağına inandıklarını dile getiren Bitexen Yönetim Kurulu Murahas Üyesi Musa Tahsin Doğan, "Ampute Futbol Milli Takımı'mız, bu yıl İstanbul'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda dünya şampiyonu olarak Türkiye'nin en büyük gurur kaynağı oldu. Bu tarihi başarıya imza atan Ampute Futbol Milli Takımı'mızı sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Gelecekte bizleri daha büyük başarılar ile onurlandıracaklarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Dünya şampiyonluğu için millileri tebrik eden Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, "Biz 21 branşla Türkiye'nin en büyük spor federasyonuyuz. Her bir arkadaşımızın başarısı dillere destan. Bu arkadaşlarımız; hayatta önlerine çıkan her engele, yapamazsın denmesine rağmen yılmadan, yıkılmadan hepimize rol model olan kardeşlerimiz. Onun için bu başarılara yakından şahit olduğum için kendimi çok şansı hissediyorum" şeklinde konuştu.
OSMAN ÇAKMAK: 2018'DEKİ FİNALDE PENALTIYI KAÇIRINCA, BU KUPAYI KAZANACAĞIMA YEMİN ETMİŞTİM
2018 yılında Meksika'da penaltı atışları sonrasında kupayı kaybettikleri, o karşılaşmada penaltıyı kendisinin kaçırdığını dile getiren Osman Çakmak, "2018 yılında Meksika'da penaltılar sonucunda kupayı kaybettik. Penaltıyı kaçıran iyi ki benmişim. Üzerinde ay-yıldızlı, aziz şehitlerin kanıyla sulanmış, 85 milyonun vergileriyle alınan bir forma vardı. Penaltıyı kaçırdığımda çok üzülmüşüm. Allah'ım böyle bir acıyı kimseye yaşatma, ben terörle mücadelede ayağımı kaybettim, bu kadar üzülmedim. Her şerde bir hayır vardır. Ben o gün yemin etmiştim, çocuklara da söz vermiştim. İnşallah bu kupayı 2022 yılında ülkemize armağan edeceğiz diye. Bu sözümüzü tuttuk" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!