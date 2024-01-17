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        Haberler Yaşam Amos Antik Kenti'nde 10 amfora bulundu

        Amos Antik Kenti'nde 10 amfora bulundu

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda 10 adet amfora bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 19:16 Güncelleme: 17.01.2024 - 19:16
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        Amos Antik Kenti'nde 10 amfora bulundu
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        Antik dönemde Karia Khersonesos olarak anılan Bozburun Yarımadası'nın önde gelen kentlerinden olan ve Marmaris'in 20 kilometre güneybatısında Asarcık Tepesi'nde yer alan Amos'ta kazılar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer başkanlığında devam ediyor.

        Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının desteği ve Marmaris Belediyesi ile Marmaris Ticaret Odasının ana sponsorluğunda yürütülen kazı çalışmalarında yeni buluntular gün yüzüne çıkarıldı.

        Kent tiyatrosunun hemen doğu tarafında, antik dönemde "thermopolium" olarak adlandırılan ve bugünkü lokantalarla aynı işleve sahip olan bir yapı ve lokantanın depolama alanı olarak kullandığı tahmin edilen bir bölüm keşfedildi. Bu bölümde yüzeye yakın bir tanesi tam, diğerleri parçalar halinde MÖ 2. yüzyıla ait 10 amfora bulundu.

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        Amforaların Rodos amforaları olduğu bildirildi.

        Keşifle ilgili açıklama yapan kazı başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer, Amos Antik Kenti'nde yapılan yeni keşfin, kazı çalışmalarının uzun süre devam edeceğinin habercisi olduğunu söyledi.

        2019 yılında başlatılan kazıların beşinci yılında olunduğunu dile getiren Gürbüzer, "Son kazı çalışmalarımız neticesinde bulduğumuz amforalar, antik kent içinde bulunan tiyatronun çevresinde yeme-içme alanları bulunduğuna işaret ediyor. Üstelik bulduğumuz amforalar hem yüzeye oldukça yakın hem de tahribat oranları çok düşük. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda devam edecek olan kazı çalışmalarımızla Amos Antik Kenti'nin gerçek çehresini gözler önüne serebileceğiz." dedi.

        Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan da amforaları duyduğunda heyecanlandığını belirterek, "Hocamız ve ekip arkadaşları her geçen yıl kente dair yeni bir yer keşfediyorlar. Daha önce ortaya çıkarılan nekropol, tapınak ve agora merdivenlerine ilave olarak bu yıl sahne binası ortaya çıkarıldı. Son olarak antik bir mahzende bulunan amforalar bizi oldukça heyecanlandırdı. Verilen desteğin karşılık bulmasından dolayı oldukça mutluyuz." diye konuştu.

        Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Amos'taki çalışmaların her geçen gün kültür ve sanatla birlikte turizme faydası olduğunu kaydetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Amos Antik Kenti
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