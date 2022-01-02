Büyük yılbaşı çekilişinin ardından en çok merak edilen konulardan biri de 2022 Milli Piyango amorti sonuçları oldu. 120.000.000 TL değerindeki büyük ikramiye için bilet alan ancak Milli Piyango büyük ikramiyesini kazanamayan vatandaşlar biletlerine amorti çıkıp çıkmadığını araştırıyor. 2022 Milli Piyango amorti ne kadar sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 2022 amorti sonuçları