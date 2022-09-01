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Amine Gülşe'nin doğum kutlaması - Magazin haberleri

Amine Gülşe'nin doğum kutlaması

Üç yıl önce ilişkilerini evlilikle taçlandıran Amine Gülşe ile Mesut Özil, ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Yakın arkadaşları ile birlikte 'doğum kutlaması' gerçekleştiren Gülşe, "Her şey çok güzeldi." dedi

01.09.2022 - 07:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Futbolcu Mesut Özil (33) ile oyuncu Amine Gülşe (29), 2019'un haziran ayında evlenmişti. Eda adında kızları olan çift, şimdilerde ikinci kez 'bebek' sevinci yaşıyor. Özil ile mutlu birlikteliğini sürdüren Gülşe'ye yakın arkadaşları sürpriz yaptı.

  • 'DOĞUM KUTLAMASI'

    Dostları yeniden anne olmaya hazırlanan Amine Gülşe için 'doğum kutlaması' gerçekleştirdi. 'Pembe' temalı partiden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

  • "HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ"

    Gülşe, sürpriz organizasyonun ardından Instagram'dan, "Kuzularım bana sürpriz babyshower hazırlamış. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederim." mesajını yayınladı.

  • Karnı iyice belirginleşen Amine Gülşe'nin keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

  • "ANNESİNİN KUZUSU"

    Öte yandan Amine Gülşe, geçtiğimiz haftalarda kızı Eda'nın bu fotoğrafını, "Annesinin kuzusu!" notuyla yayınlamıştı. Sosyal medya kullanıcıları, "Babasının kopyası..." şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

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