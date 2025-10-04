Amerikan Devleti kepenk indirdi

Amerika Birleşik Devletleri’nde federal hükümet, bütçe üzerinde yaşanan siyasi kriz nedeniyle altı yıl aradan sonra yeniden kapanma sürecine girdi. Kongre, hükümetin faaliyetlerini finanse edecek bütçeyi onaylayamayınca yüz binlerce kamu çalışanı zorunlu izne çıkarıldı, birçok hizmet aksadı.

Sağlık desteği tartışması krizin kalbinde

Krizin odağında, Barack Obama döneminde hayata geçirilen Obamacare kapsamında genişletilen sigorta prim destekleri yer alıyor. Donald Trump ve Cumhuriyetçiler, bu desteklerin önemli bir kısmının “kaçak göçmenlere gittiğini” savunarak kesinti talep ediyor. Demokratlar ise bu adımın sigorta maliyetlerini %75’e varan oranda artıracağını ve düşük gelirli Amerikalıları ağır yük altına sokacağını belirtiyor.

Amerikan medyası: Suçlu kim?

• Washington Post’un aktardığı son anketlerde, Amerikalıların çoğu faturayı Trump ve Cumhuriyetçilere kesiyor.

• PBS News’ün paylaştığı başka bir ankette ise %38, kapanmadan doğrudan Cumhuriyetçilerin sorumlu olduğuna inanıyor.

• New York Times ve CNN yorumcuları ise iki tarafın da meseleyi siyasi hesaplaşmaya dönüştürdüğünü, halkın ise bu “şantaj politikasının” bedelini ödediğini yazdı.

Ekonomik etkiler: Şimdilik sınırlı ama tehlikeli

Ekonomi çevreleri şimdilik büyük bir yıkım beklemiyor. Ancak Brookings Enstitüsü ve bazı piyasa analistleri, kapanmanın her hafta büyümeden 0,1–0,2 puan çalabileceğini ve birkaç haftayı aşması halinde piyasaları sert şekilde sarsabileceğini söylüyor.Reuters ise kapanma nedeniyle işsizlik verilerinin açıklanamayacağını, bunun da ABD ekonomisini “pusulasız bir gemi”ye çevirdiğini vurguladı.

Bürokrasiye siyaset bulaştı

Tartışma sadece bütçeyle sınırlı değil. Reuters’ın haberine göre, Eğitim Bakanlığı’nın bazı “otomatik e-posta yanıtları”nda, kapanmanın sorumlusu olarak doğrudan Demokratların gösterildiği ortaya çıktı. Uzmanlar bunun, federal çalışanların siyaset üstü konumunu güvence altına alan Hatch Yasası’na aykırı olabileceğini savunuyor.