Amerikalı turist otel çalışanını sokak ortasında dövdü

Olay, Nişantaşı'nda bir otelde geçen cumartesi günü sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre uzun süredir otelde kalan Amerikalı turist Edward W. odasından inerek resepsiyonun bilgisayarını yere atıp kırdı. Bunun üzerine otel çalışanı Şenol K. ile Amerikalı turist tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Turist bir süre otel içerisinde Şenol K.'yı darbetti. Çalışan kendini dışarıya atarak kaçmaya çalıştı. Saldırgan, çalışanı sokakta da yakalayarak darbetmeye devam etti. Çevredeki iş yeri çalışanlarından Emre B. kavgayı ayırmak için müdahale etse de başarılı olamadı. Turistin, otel çalışanını sokakta yerde sürüklemesi ve bir kişinin kavgayı ayırmaya çalışması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
POLİSLERE DE ZORLUK ÇIKARTTI
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplere de direnen Edward W., güçlükle polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü. Edward W. buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Zaman zaman sokakta bulunan esnafla da sorun yaşadığı belirtilen Amerikalı turistin otelden ayrıldığı, darbedilen otel çalışanı Şenol K.'nın da izne çıkartıldığı öğrenildi.
"ADAM 2 METRE BOYLARINDA ZAPT EDİLMİYORDU"
Kavgaya müdahale eden Emre B., Edward W.'nin uyuşturucu krizine girmiş olabileceğini iddia ederek "Şenol ağabey bir günlük buraya yardıma gelmişti. O gecenin sabahında, onunla tartışırken gördüm. Ben de tartışmayı ayırmak istedim. Şenol ağabeyin İngilizcesi yoktu, benim vardı. Adamı biraz sakinleştirdim daha sonra kendi dükkanıma geldim. Sonra bağrışmalar başladı. Bir baktım Şenol ağabeyi darbetmeye başlamış. Elinde bir laptop var. Onu kırıp parçalarken kendini kesmeye başladı. Olay dışarıya taşındı, Şenol ağabeyi yerde sürüklenirken, 'Emre yardım et' diye bağırdı. Vicdanen rahatsız oldum. Başta ayırmaya çalıştım. Adam 2 metre boylarında zapt edilmiyordu, Amerikan askeriymiş galiba. Ben de ayırırken 3 parmağımı kırmaya çalıştı. O acıyı aldıktan sonra ben de darbetmeye başladım. Ayırma amaçlı gittim ama kendini savunamayacak yaşlı adamı darbettiğini görünce dayanamadım. Ben de onu darbetmeye başladım. Uyuşturucu krizine girmişti kendisi. Devamlı titriyordu. Ruh sağlığı sanırım yerinde değil. Bir şeyler söylüyorum anlamıyor" diye konuştu.
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