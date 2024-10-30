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        Haberler Dünyadan Amerikalı oyuncu Teri Garr öldü! Genç Frankenstein ve Tootsie filmlerinin yıldızı 79 yaşında hayatını kaybetti - magazin haberleri

        Genç Frankenstein filmi yıldızı Teri Garr hayatını kaybetti

        'Genç Frankenstein', 'Tootsie', 'Babam Annem Olunca' (Mr. Mom) filmlerindeki rollerinin yanı sıra 'Friends' dizisinde Phoebe'nin annesi rolüyle tanınan oyuncu Teri Garr yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:02
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        Teri Garr hayatını kaybetti
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        'Genç Frankenstein', 'Tootsie', 'Babam Annem Olunca' (Mr. Mom) gibi filmleriyle tanınan ABD'li oyuncu Teri Garr, 79 yaşında hayatını kaybetti.

        20 yıldan fazla bir zaman önce Multipl Skleroz (MS - beyni ve omuriliği tutan özbağışıklık hastalığı) teşhisi konulan Teri Garr, Ocak 2007’de bir anevrizma ameliyatı geçirmişti ve son yıllarda başka sağlık sorunlarıyla da mücadele ediyordu. Garr; MS teşhisini, 2002'de kamuoyuyla paylaşırken, 11 doktoru ziyaret ettikten ve yıllarca açıklayamadıkları semptomları yaşadıktan sonra hastalığını öğrendiğini şöyle anlatmıştı: Sanırım herkes böyle bir şey duyduğunda korkuyor. Çünkü bu konuda çok fazla bilgi yok. Pek çok insan bunun o kadar da kötü olmadığını bilmiyor. Yani hayatıma devam ediyorum.

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        Los Angeles'ta West Side Story'nin kumpanyasına katıldığında henüz 16 yaşında olan Teri Garr, kariyerine 'Viva Las Vegas' gibi Elvis Presley filmlerinde arka planda dansçılıkla başlamıştı.

        1970'li yıllarda 'The Sonny and Cher Comedy Hour', 'The New Dick Van Dyke Show', 'The Odd Couple' ve 'The Bob Newhart Show' gibi pek çok komedide rol alan Garr; 'Star Trek', 'M*A*S*H' ve 'Batman' de dâhil olmak üzere çok sayıda televizyon yapımında yer aldı.

        Büyük çıkışını, 1974 yapımı Francis Ford Coppola gerilimi 'The Conversation'da Gene Hackman'ın kız arkadaşı rolüyle yapan Teri Garr, 1974 yapımı 'Genç Frankenstein'da Gene Wilder'ın Alman laboratuvar asistanı Inga rolüyle hafızalarda yer edindi.

        Teri Garr, 'Tootsie'deki performansıyla 1982'de 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterildi.

        En çok komediyle tanınmasına rağmen Garr, 'Close Encounters of the Third Kind,' 'After Hours,' 'The Black Stallion' ve 'The Escape Artist' gibi dram filmlerinde de başarılı oldu.

        Teri Garr, yaklaşık 50 yıllık kariyeri boyunca 140'tan fazla filmde rol aldı.

        Ünlü oyuncu, aynı zamanda 'Friends' dizisinde Lisa Kudrow'un canlandırdığı Phoebe Buffay'in annesi Phoebe Abbott'a hayat verdi.

        2011'de 'How to Marry a Billionaire' adlı TV dizisinde rol aldıktan sonra oyunculuğu bırakan Teri Garr, MS farkındalığının önemli bir savunucusu oldu.

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