'Genç Frankenstein', 'Tootsie', 'Babam Annem Olunca' (Mr. Mom) gibi filmleriyle tanınan ABD'li oyuncu Teri Garr, 79 yaşında hayatını kaybetti.

20 yıldan fazla bir zaman önce Multipl Skleroz (MS - beyni ve omuriliği tutan özbağışıklık hastalığı) teşhisi konulan Teri Garr, Ocak 2007’de bir anevrizma ameliyatı geçirmişti ve son yıllarda başka sağlık sorunlarıyla da mücadele ediyordu. Garr; MS teşhisini, 2002'de kamuoyuyla paylaşırken, 11 doktoru ziyaret ettikten ve yıllarca açıklayamadıkları semptomları yaşadıktan sonra hastalığını öğrendiğini şöyle anlatmıştı: Sanırım herkes böyle bir şey duyduğunda korkuyor. Çünkü bu konuda çok fazla bilgi yok. Pek çok insan bunun o kadar da kötü olmadığını bilmiyor. Yani hayatıma devam ediyorum.

Los Angeles'ta West Side Story'nin kumpanyasına katıldığında henüz 16 yaşında olan Teri Garr, kariyerine 'Viva Las Vegas' gibi Elvis Presley filmlerinde arka planda dansçılıkla başlamıştı.

1970'li yıllarda 'The Sonny and Cher Comedy Hour', 'The New Dick Van Dyke Show', 'The Odd Couple' ve 'The Bob Newhart Show' gibi pek çok komedide rol alan Garr; 'Star Trek', 'M*A*S*H' ve 'Batman' de dâhil olmak üzere çok sayıda televizyon yapımında yer aldı.

Büyük çıkışını, 1974 yapımı Francis Ford Coppola gerilimi 'The Conversation'da Gene Hackman'ın kız arkadaşı rolüyle yapan Teri Garr, 1974 yapımı 'Genç Frankenstein'da Gene Wilder'ın Alman laboratuvar asistanı Inga rolüyle hafızalarda yer edindi.