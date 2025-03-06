Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Amerikalı oyuncu Jesse Eisenberg Polonya vatandaşlığıyla ödüllendirildi - magazin haberleri

        Amerikalı oyuncu Jesse Eisenberg Polonya vatandaşlığıyla ödüllendirildi

        Jesse Eisenberg, senaryosunu yazdığı, yönettiği ve başrolünde yer aldığı 'A Real Pain' filminden sonra Polonya vatandaşlık ödülüne lâyık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 10:22 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polonya vatandaşlığıyla ödüllendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Jesse Eisenberg, Polonya vatandaşlığına kabul edildi. 'A Real Pain' filminde II. Dünya Savaşı sırasında Yahudi nüfusunun hikâyesini anlatan 41 yaşındaki ABD'li oyuncu, senarist ve yönetmen, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda tarafından vatandaşlık ödülüne lâyık görüldü.

        Eisenberg'in senaryosunu yazdığı, yönettiği ve başrolünde yer aldığı film, bu yıl Oscar Ödülleri'nde Kieran Culkin'e 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü kazandırdı.

        Filmin hikâyesi, Jesse Eisenberg'nin büyük teyzesinden esinlenerek, Yahudi soykırımından kurtulan büyükannelerini onurlandırmak için Polonya'ya seyahat eden iki Amerikalı kuzenin etrafında dönüyor.

        Kieran Culkin, filmdeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazandı

        REKLAM

        Vatandaşlık töreninde konuşan Jesse Eisenberg; "Bu filmi Polonya'da çekerken, sokaklarda yürüyordum ve ülkeye biraz daha alışmaya başlıyordum. Aklıma çok açık bir şey geldi. Ailemin New York'ta yaşadığımızdan çok daha uzun süre burada yaşadığı... Elbette hikâye çok trajik bir şekilde sona erdi" dedi.

        "Tarihin bu trajedisine ek olarak, ailemin Polonya'yla artık hiçbir bağ hissetmemesi de bir trajediydi. Bu beni üzdü ve mümkün olduğunca yeniden bağ kurmaya çalışmak istedim" diyen Jesse Eisenberg; "Bu gece, bu tören ve bu muhteşem onurlandırmanın, benim ve ailemin bu güzel ülkeye yeniden bağlanmasının ilk adımı olmasını umuyorum" ifadesini kullandı.

        Devlet Başkanı Andrzej Duda da; "Okyanus ötesinden insanların, köklerini kabul etmelerinden, atalarının Polonya Cumhuriyeti'nden geldiğini anlamalarından ve ülkemizle bir bağ kurmaya çalışmalarından büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jesse Eisenberg
        #Polonya
        #oscar
        #A Real Pain
        #yahudi soykırımı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        "Katil zanlısı soğukkanlı konuştu!"
        "Katil zanlısı soğukkanlı konuştu!"
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        Bile bile lades: Cuesta
        Bile bile lades: Cuesta
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Elektronik kelepçeli vahşetin görüntüsü çıktı!
        Elektronik kelepçeli vahşetin görüntüsü çıktı!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Güney Kore'de savaş uçağı yanlışlıkla bomba attı
        Güney Kore'de savaş uçağı yanlışlıkla bomba attı
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Trump: İsrail'e her şeyi gönderiyorum
        Trump: İsrail'e her şeyi gönderiyorum
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Sinop'ta heyelan! 3 ev yıkıldı, 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta heyelan! 3 ev yıkıldı, 4 kişi yaralandı
        Habertürk Anasayfa