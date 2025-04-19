Amed SK: 1 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amed SK, evinde Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Daniel Mosquera'nın golüyle galibiyete ulaşan Amed SK, puanını 54'e yükseltti. Çorum FK ise haftayı 51 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amed SK ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Amed SK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 42. dakikada Daniel Mosquera attı.
Diyarbakır temsilcisinde forma giyen Daniel Mosquera, 16. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Amed SK puanını 54'e yükseltirken, Çorum FK ise 51 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Amed SK, Ümraniyespor'a konuk olacak. Çorum FK, MKE Ankaragücü'yle deplasmanda karşılaşacak.