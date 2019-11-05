Malatya'ya hasta taşıyordu

Mustafa Uc'un haberine göre, Elazığ Güney Çevre yolunda Malatya'ya hasta taşıyan Mükerrem Sağlar hakimiyetindeki 12 AB 029 Plakalı ambulans iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerken , Mustafa Akgündoğdu hakimiyetindeki 23 LA 451 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.