"AMBER HEARD'I 'AQUAMAN 2'DEN ÇIKARIN"

Erkekler de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddetin mağdurları. Bu kabul edilmeli ve istismarcı olduğu bilinen bir kişinin eğlence sektörü tarafından övülmesini önlemek için önlem alınmalı. Doğru olan şeyi yapın. Amber Heard’ı Aquaman 2’den çıkarın.