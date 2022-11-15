E-ticaret devi Amazon’un, yavaşlayan satışlar ve ekonomik gerileme endişeleri nedeniyle binlerce ofis çalışanını işten çıkaracağı iddia edildi.
Amerikan basını, isimlerini açıklamadıkları kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde, işten çıkarmaların yaklaşık 10.000 kişiyi etkileyebileceğini bildirdi.
Haberi, ilk olarak New York Times gazetesi yayımladı.
Bu sayı, şirket çalışanlarının yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturuyor. E-ticaret devinin, çoğunluğu saat başına ücret alan 1,5 milyonluk küresel iş gücünün ise yüzde 1’ine denk geliyor.
İşten çıkarmaların kişisel asistan Alexa, perakende satış ve insan kaynakları gibi bölümleri etkilemesi bekleniyor.
Amazon, BBC’nin yorum talebine yanıt vermedi.
Şirket, pandemi sırasında aşırı işe alım yaptığı gerekçesiyle işe alımları ve ek depo planlarını dondurmuştu.
Ayrıca, kişisel teslimat robotu gibi projeleri iptal ederek şirketin bazı bölümlerini kapatmak için adımlar attı.
Geçen hafta şirket, ticari operasyonlarının yıllık değerlendirmesinde, masrafları azaltmanın odak noktası olacağını söyledi.
Şirket daha sonra yaptığı açıklamada, "Bu yılki incelemenin bir parçası olarak, elbette mevcut makro ortamı dikkate alıyoruz ve maliyetleri optimize etme fırsatlarını değerlendiriyoruz" dedi.
Amazon, pandemi sırasında işlerindeki büyük artışın ardından satışlarda yavaşlama ile karşı karşıya.
Genel gelir, son çeyrekte %15 artmasına rağmen, yavaşlama, kârlarını uzun süredir destekleyen bulut bilişim hizmetleri Amazon Web Services dahil olmak üzere diğer alanlara genişleyince, şirket genel gidişat konusunda temkinli davranmayı seçti.
CEO'luk görevinden ayrılan ancak yönetim kurulu başkanlığını sürdüren kurucu Jeff Bezos, sosyal medyada “gemiyi fırtınaya hazırlamanın” zamanının geldiğini söyledi.
Amazon’un işten çıkarmaları başlatması halinde, ekonomide bir gerileme konusunda uyarıda bulunarak işten çıkarmaları açıklayan bir dizi başka teknoloji şirketine katılmış olacak. Listede, yakın zamanda iş gücünün yaklaşık yüzde 13’ü olan 11.000 kişiyi işten çıkaracağını açıklayan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın ana şirketi Meta da var.
Genel olarak ABD merkezli teknoloji şirketleri, bu tür duyuruları takip eden Challenger, Gray & Christmas tarafından hazırlanan bir rapora göre, bu yıl şimdiye kadar 28.000'den fazla kişiyi işten çıkardı. Bu, bir önceki yıldan iki kat fazla.
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Amazon 'yaklaşık 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor'/amazon-yaklasik-10-bin-kisiyi-isten-cikarmaya-hazirlaniyor-3538662
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