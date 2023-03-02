Amazon ormanlarında kayboldu, 31 gün sonra sağ bulundu

HABERTURK.COM

Bolivyalı 30 yaşındaki Jhonatan Acosta, Amazon ormanlarında yolunu kaybettikten 31 gün sonra kurtarıldı. Hayatta kalabilmek için böcek yediğini ve ayakkabısında biriktirdiği suyu içtiğini söyleyen Acosta bu süreçte 17 kilo kaybettiğini söyledi.

AVLANIRKEN ARKADAŞLARINDAN AYRI DÜŞTÜ Página Siete gazetesinin haberine göre Acosta dört arkadaşıyla birlikte Bolivya'nın kuzeyindeki Amazon ormanlarında avlanmaya çıktı fakat bir şekilde kaybolarak onlardan ayrı düştü. BBC'nin haberine göre Acosta, ormanda hayatta kalabilmek için solucan yemeye ve ayakkabılarının içinde biriktirdiği yağmur suyunu içmeye başladı. İspanyolca yayın yapan Noticias Telemundo'nun haberine göre, yağmur suyu bitince de kendi idrarını içti. Jaguarlardan ve pekarilerden saklanmak zorunda kalan adam, ekibinden ayrıldıktan 4 gün sonra ayak bileğini incitti.

"HAYATTA KALMA TEKNİKLERİNİ BİLMEK ÇOK YARDIMCI OLDU" Bolivya haber kanalı Unitel TV'ye konuşan adam, "Hayatta kalma tekniklerini bilmek çok yardımcı oldu. Böcek tüketmek, idrarımı içmek ve solucan yemek zorunda kaldım. Hayvanlar tarafından saldırıya uğradım" dedi. Kardeşi yaptığı açıklamada, "Tüfeğinde sadece bir fişek vardı, artık yürüyemiyordu ve artık kimsenin onu aramadığına inanıyordu" diye konuştu.

17 KİLO VERDİ Kaybolduktan 31 gün sonra bir arama ekibi tarafından bulunan adamın yaklaşık 17 kilogram kaybettiği belirtildi. Página Siete'ye göre Acosta şu anda Bolivya'nın Beni bölgesindeki bir sağlık merkezinde tedavi görüyor. Kardeşi, bu olaydan sonra Acosta'nın avlanmayı bırakacağını ve gitar çalmaya odaklanacağını söyledi. *Haberin görselleri AP'nin videosundan ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO