Amasya Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Amasya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Amasya başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Amasya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Amasya seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Amasya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Amasya Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 92.15 seçime katılım oranı sağlanırken saat 06:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Amasya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 130.264 oyla yüzde 56.25 - Kemal Kılıçdaroğlu: 88.085 oyla yüzde 38.04 - Sinan Oğan: 12.306 oyla yüzde 5.31 - Muharrem İnce: 907 oyla yüzde 0.39 oy aldı.



Amasya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 130.264 oyla yüzde 56.25Kemal Kılıçdaroğlu: 88.085 oyla yüzde 38.04Sinan Oğan: 12.306 oyla yüzde 5.31Muharrem İnce: 907 oyla yüzde 0.39

Amasya Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 92.25 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 06:00 itibarıyla yüzde 100 oranında açıldı. 2023 Amasya milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 138.081 oyla yüzde 58.92 - Millet İttifakı: 86.581 oyla yüzde 36.94 - Ata İttifakı: 4.378 oyla yüzde 1.86 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.037 oyla yüzde 0.87 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 351 oyla yüzde 0.15 aldı. Saat 06:00 itibarıyla 2023 Amasya milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 138.081 oyla yüzde 58.92Millet İttifakı: 86.581 oyla yüzde 36.94Ata İttifakı: 4.378 oyla yüzde 1.86Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.037 oyla yüzde 0.87Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 351 oyla yüzde 0.15AK Parti: 92.404 oyla yüzde 39.43CHP: 69.725 oyla yüzde 29.75MHP: 39.506 oyla yüzde 16.86İYİ Parti: 16.856 oyla yüzde 7.19YENİDEN REFAH: 4.220 oyla yüzde 1.80ZP: 3.549 oyla yüzde 1.51BBP: 1.951 oyla yüzde 0.83MEMLEKET: 1.321 oyla yüzde 0.56YEŞİL SOL: 1.081 oyla yüzde 0.46TİP: 956 oyla yüzde 0.41AP: 829 oyla yüzde 0.35ANAP: 427 oyla yüzde 0.18HAKPAR: 250 oyla yüzde 0.11GENÇ: 229 oyla yüzde 0.10MP: 166 oyla yüzde 0.07HKP: 158 oyla yüzde 0.07GBP: 153 oyla yüzde 0.07SOL PARTI: 144 oyla yüzde 0.06TKP: 143 oyla yüzde 0.06TKH: 64 oyla yüzde 0.03YP: 52 oyla yüzde 0.02MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00