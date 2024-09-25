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        Haberler Gündem Güncel Amasya'da "test cihazı" ile denetim başladı | Son dakika haberleri

        Amasya'da "uyuşturucu test cihazı" ile denetim başladı

        Amasya'da trafik ekipleri, kent genelinde uyuşturucu test cihazı ile trafik denetimine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 17:38 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:38
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        Amasya'da "test cihazı" ile denetim başladı
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        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu test cihazı ile trafik denetimine başladı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca Amasya'ya tahsis edilen uyuşturucu test cihazı ile durumundan şüphe edilen sürücüler, Karayolları Trafik Kanunu’nun verdiği yetki çerçevesinde polis ekiplerince denetleniyor.

        Uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisinde araç kullanan sürücüleri tespit etmek ve trafik güvenliğinin temin etmek amacıyla uyuşturucu test cihazıyla trafik denetimi, Amasya’nın işlek noktalarında başladı.

        Uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edilen sürücülere 33 bin 240 lira para cezası veriliyor, bu kişilerin sürücü belgeleri de 5 yıl süreyle alınıyor, ayrıca hakkında adli işlem yapılıyor.

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        #yerel haberler
        #Amasya
        #uyuşturucu test cihazı
        #trafik denetim
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