Amasya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Amasya'da otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mahmatlar köyünde şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İsmail B'nin (30) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mahmatlar köyünde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve 1 yaşındaki bebekleri yaralanırken, sürücünün eşi Ebrar Melike B. (27) hayatını kaybetti.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.