02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazı sorumlusu Doç. Dr. Emine Dönmez, Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı'nda 20 kişilik ekiple sürdürülen kazı çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi.
AA'nın haberine göre kazı çalışmalarının 11'inci sezonunda Osmanlı tarihi açısından önemli bulgulara ulaşıldığını belirten Dönmez, alanda Yıldırım Beyazıt döneminden kalma bir caminin kalıntılarına ulaştıklarını söyledi.
Yapının yaklaşık 700 yıllık olduğuna işaret eden Dönmez, "Bunun Osmanlı Amasya'yı topraklarına kattığında Yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı cami olduğunu düşünüyoruz. Kenti gezen Evliya Çelebi, Yıldırım Beyazıt camisinden söz etmektedir. Yine Amasyalı tarihçi Hüseyin Hüsamettin, bu alanda Yıldırım Beyazıt Camisi'nin kalıntılarından söz eder. Dolayısıyla bu bizim için önemli bir keşiftir" dedi.
Dönmez, alanda pek çok çivi gibi yapı aksamları bulmalarından dolayı caminin kare planlı, minaresi kuzeybatısında yer alan ahşap ya da ahşap direkli olduğunu düşüncesine sahip bulunduklarını bildirdi.
"700 YILLIK SOKAK VE ZAVİYE OSMANLI'DA ASKERİ HAYATA IŞIK TUTUYOR"
Ortaya çıkarılan cami kalıntısı alanında daha önce Bizans dönemine ait bir kilise ile antik döneme ait ateş sunağı da bulunduğunu aktaran Dönmez, şunları kaydetti:
"Kazımızın en önemli bulgusu, Amasya Kalesi'nde askeri alanla ilgili olanlar. Hemen caminin karşısında bir zaviye olabilir. Onun ilerisinde müştemilat dediğimiz mutfak, depolama alanlarıyla ilgili bulgularımız var. Yine çok önemli kapkaçak malzemesine ulaştık. Bunun dışında çok sayıda askerlere ait zırh süsleri, okçu yüzükleri gibi malzemelere de ulaştık. Dolayısıyla ortaya çıkarılan Osmanlı sokağı, zaviyeler ve askerlere ait zırh süsleri, buradaki askeri yaşama ışık tutuyor. Bu da Osmanlı ve Amasya'nın tarihi açısından çok önemli."
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