Amastris Antik Kenti, bilimsel kazı alanı ilan edildi

BİLİMSEL KAZIYA FARKLI ÜNİVERSİTELERDEN 20 BİLİM İNSANI KATKI SAĞLAYACAK

Kurtarma kazısı olarak süren kazı çalışmaları, temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bilimsel kazı olarak ilan edildi. Amastris Antik Kenti’nde daha önce kurtarma kazısı olarak başlanan 2 alanda, Bartın Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı başkanlığında 19 Temmuz’da çalışmalara yeniden başlandı. Kazı Başkanlığı görevini Bartın Üniversitesi adına Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam’ın üstlendiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalara farklı üniversitelerden 20 bilim insanı katkı sağlayacak.